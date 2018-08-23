Разрешился ли скандал в детсаду в ауле Кызыл-Уруп?

Власти приняли меры?

В соцсетях разгорелся скандал из-за видеоролика, который сняла мать одного из воспитанников детского сада «Мадинка» в ауле Кызыл-Уруп. На кадрах — несвежие продукты, из которых готовят еду детям. Власти приняли меры?

«Мы уже вторую неделю занимаемся жалобой от жителей аула, провели две проверки, — пояснила начальник управления образования администрации Урупского района КЧР Татьяна Озерная. — Серьёзных нарушений в деятельности учреждения не нашли. Единственное — обнаружили некачественную крупу, которая шла на списание. Детей ею кормить не собирались.

В районной санэпидемстанции данных о нарушениях в детском саду нет. В организации заявили, что жалоб к ним не поступало. О том, как и из чего готовят обеды для детей, покажет плановая проверка.

Публикация от ЧП Карачаево-Черкесия (@chp_kchr) 19 Авг 2018 в 2:42 PDT