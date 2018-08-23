Жителей Липецкой области зовут на семейную рыбалку

Липчан приглашают 24 и 25 августа на фестиваль «Семейная рыбалка», сообщила пресс-служба облправительства.

На рыбалку в селоКазаки Елецкого района приедут 40 семей с детьми из всех городов и районов Липецкой области. Им покажут познавательные мастер-классы по ловле, научат оказывать первую помощь и расскажут, как обустроить палаточный лагерь.

Семьи, которые больше всего наловят рыбы, наградят призами. Также жюри определят лучших участников в номинациях «За самый крупный улов» и «За бережное отношение к природе».