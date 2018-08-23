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Юные жители Щербинки посетили мероприятие на тему истории города
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Юные жители Щербинки посетили мероприятие на тему истории города 

Администрация городского округа Щербинка 10 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ЦСО «Щербинский»
Ребята, посещающие Отделение дневного пребывания детей и подростков филиала «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский», поучаствовали в экскурсии 23 августа.
Для детей провели экскурсию по музею Москвы. Им рассказали об истории столицы и показали макет города. Кроме этого, ребята посмотрели на другие представленные экспонаты — картины и оружейный стенд.
Как сообщили на официальной странице ЦСО «Щербинский» в социальных сетях, тематическое мероприятие состоялось в рамках третьего месяца проекта «Московская смена».
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