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В братеевском социальном центре начался сбор благотворительной помощи детям
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В братеевском социальном центре начался сбор благотворительной помощи детям 

Управа района Братеево города Москвы 10 часов назад
Фото: Братеево
Пункт сбора благотворительной помощи для социально незащищенных детей открылся в филиале «Братеево» ТЦСО «Орехово» в четверг, 23 августа. Жители района смогут принести свои вещи по адресу ул. Алма-Атинская, д.10, к.3 вплоть до 31 августа. Об этом сообщается на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Городская акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» призвана помочь малоимущим семьям подготовить своих детей к началу учебного года. Любой желающий может принести в социальный центр канцелярские и школьные принадлежности, одежду, обувь и другие необходимые для учебы предметы. Так, у школьников из малообеспеченных семей и у детей-инвалидов не возникнет проблем в обучении из-за финансовых трудностей.
Всего по Москве организовано 206 передвижных и стационарных пунктов благотворительной помощи. Город проводит подобную акцию уже 13-й раз, в прошлом году более 6 тысяч человек оказали поддержку социально незащищенным школьникам.
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