Первая смена лагеря для детей из арктических регионов открылась в Анапе

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Образовательная смена «Таланты Арктики. Дети» на Черноморском побережье Анапы для детей из арктических регионов России в пятницу приняла первых детей, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России.

"24 августа открылась первая образовательная смена для талантливых детей из арктических регионов России на черноморском побережье Краснодарского края. Образовательная смена, которая продлится 21 день, рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста. Для первых 100 талантливых представителей коренных малочисленных народов запланировано много развивающих занятий, мастер-классов и встреч с интересными людьми. К концу культурно-образовательной программы при активном участии юных талантов будет снят цикл мультипликационных фильмов по мотивам фольклора народов Севера", — говорится в сообщении.

Как отметил глава ведомства Игорь Баринов , проект направлен на развитие творческих и коммуникативных навыков ребят, проживающих в отдаленных регионах страны.

"Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока является одним из приоритетов не только национальной политики, но и государства в целом. Уверен, что специализированная образовательная смена как раз будет способствовать, с одной стороны, развитию творческого потенциала и знаний участников, а с другой стороны, их социализации, закреплению навыков коммуникаций. Немаловажно и то, что ребята все это время будут находиться на Черном море, поэтому нам бы хотелось, чтобы они с пользой провели это время, а мы для этого сделаем все возможное", — отметил руководитель ФАДН.