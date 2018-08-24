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Первая смена лагеря для детей из арктических регионов открылась в Анапе
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Первая смена лагеря для детей из арктических регионов открылась в Анапе 

ТАСС 7 часов назад
Фото: АиФ – Юг
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Образовательная смена «Таланты Арктики. Дети» на Черноморском побережье Анапы для детей из арктических регионов России в пятницу приняла первых детей, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России.
"24 августа открылась первая образовательная смена для талантливых детей из арктических регионов России на черноморском побережье Краснодарского края. Образовательная смена, которая продлится 21 день, рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста. Для первых 100 талантливых представителей коренных малочисленных народов запланировано много развивающих занятий, мастер-классов и встреч с интересными людьми. К концу культурно-образовательной программы при активном участии юных талантов будет снят цикл мультипликационных фильмов по мотивам фольклора народов Севера", — говорится в сообщении.
Как отметил глава ведомства Игорь Баринов, проект направлен на развитие творческих и коммуникативных навыков ребят, проживающих в отдаленных регионах страны.
"Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока является одним из приоритетов не только национальной политики, но и государства в целом. Уверен, что специализированная образовательная смена как раз будет способствовать, с одной стороны, развитию творческого потенциала и знаний участников, а с другой стороны, их социализации, закреплению навыков коммуникаций. Немаловажно и то, что ребята все это время будут находиться на Черном море, поэтому нам бы хотелось, чтобы они с пользой провели это время, а мы для этого сделаем все возможное", — отметил руководитель ФАДН.
Первая смена пройдет на базе санатория правительства Республики Коми «Черноморская зорька» в городе Анапа и будет приурочена к Международному году языков коренных народов, провозглашенному Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Особое внимание в образовательной программе смены будет уделено родным языкам коренных малочисленных народов, отметили в пресс-службе.
В открытии первой смены приняли участие глава Коми Сергей Гапликов, заместитель руководителя ФАДН России Михаил Ипатов, начальник управления региональных коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Герасимов, член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Айса Мукабенова. Культурно-образовательная смена «Таланты Арктики. Дети» организована по инициативе ФАДН ассоциацией «Талантливая молодежь» и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
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