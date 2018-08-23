В области продолжится акция для детей «Здоровым быть»

Акция «Здоровым быть» проводилась в течение всего летнего периода в детских лагерях Саратовской области. Медики в различных игровых и лекционных формах рассказали подросткам о пользе физической активности, о правилах здорового питания, профилактике кишечных инфекций, учили, как оказывать первую помощь себе и окружающим людям, как правильно ухаживать за полостью рта, для того, чтобы избежать заболеваний зубов и десен, и многое другое.

Медики подчеркнули: основу здорового образа жизни составляет сочетание таких факторов, как правильное питание, физическая активность, соблюдение режима труда и отдыха, правила личной гигиены, отсутствие вредных привычек.