В области продолжится акция для детей «Здоровым быть» 

Акция «Здоровым быть» проводилась в течение всего летнего периода в детских лагерях Саратовской области. Медики в различных игровых и лекционных формах рассказали подросткам о пользе физической активности, о правилах здорового питания, профилактике кишечных инфекций, учили, как оказывать первую помощь себе и окружающим людям, как правильно ухаживать за полостью рта, для того, чтобы избежать заболеваний зубов и десен, и многое другое.
Медики подчеркнули: основу здорового образа жизни составляет сочетание таких факторов, как правильное питание, физическая активность, соблюдение режима труда и отдыха, правила личной гигиены, отсутствие вредных привычек.
Всего специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики посетили 34 лагеря в Саратове, Энгельсе, Балакове и других районах региона. Однако с наступлением учебного года акция переедет из лагерей в школы — лекции продолжатся в образовательных учреждениях. По итогам лета, в акции «Здоровым быть» приняли участие более четырёх тысяч детей области. Мероприятие проходит при поддержке регионального Министерства здравоохранения.