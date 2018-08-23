Ещё
В области продолжится акция для детей «Здоровым быть»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В области продолжится акция для детей «Здоровым быть» 

САРАТОВ24 9 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Акция «Здоровым быть» проводилась в течение всего летнего периода в детских лагерях Саратовской области. Медики в различных игровых и лекционных формах рассказали подросткам о пользе физической активности, о правилах здорового питания, профилактике кишечных инфекций, учили, как оказывать первую помощь себе и окружающим людям, как правильно ухаживать за полостью рта, для того, чтобы избежать заболеваний зубов и десен, и многое другое.
Медики подчеркнули: основу здорового образа жизни составляет сочетание таких факторов, как правильное питание, физическая активность, соблюдение режима труда и отдыха, правила личной гигиены, отсутствие вредных привычек.
Всего специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики посетили 34 лагеря в Саратове, Энгельсе, Балакове и других районах региона. Однако с наступлением учебного года акция переедет из лагерей в школы — лекции продолжатся в образовательных учреждениях. По итогам лета, в акции «Здоровым быть» приняли участие более четырёх тысяч детей области. Мероприятие проходит при поддержке регионального Министерства здравоохранения.
САРАТОВ24: последние новости
В Саратовской области отменят компенсации за детский сад Росгвардейцы задержали в Саратове двух разыскиваемых гостей из Липецкой области В музее на Ильинской площади монтируют купол
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»20
Мультики, которые Disney никому не покажет
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»2
Съёмки, закончившиеся смертями6
Советского Ромео заставили оживить1
Видео
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
10:03
Мультики, которые Disney никому не покажет
Кино
07:18
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»
ТВ
06:55
Мультяшки, ставшие секс-символами
Кино
10:31
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»
ТВ
02:59
Как Боярский обошёл Абдулова
Кино
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение