Детский хоспис «Дом с Маяком» объявил сбор средств на открытие стационара

Детский хоспис «Дом с маяком» просит о помощи и объявляет сбор средств на обустройство нового здания, в котором сейчас нет ни мебели, ни техники. На то, чтобы Дом заработал, нужно 100 миллионов рублей. Городские власти выделили 15 миллионов, поэтому остальные деньги хоспис надеется собрать самостоятельно.

Сейчас под опекой Детского хосписа почти 500 неизлечимо больных детей. Им помогает невероятная профессиональная команда врачей, медсестёр, нянь, игровых терапевтов, волонтёров. Но некоторым детям нужна помощь не только дома, но и в стационаре.

В новом «Доме с маяком» есть бассейн, где смогут плавать даже дети с аппаратами искусственной вентиляции лёгких; цветные окна, сад. Палаты в доме — это скорее комнаты, где с ребёнком или подростком смогут быть его родные и друзья, домашние питомцы и любимые игрушки. Даже у неизлечимо больных детей может быть детство.

Однако, чтобы хоспис заработал, нужно, чтобы он был оснащен оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), подъемниками, откашливателями, вертикализаторами и другими важными приборами и расходными материалами. Нужны также и удобные кровати, коляски и кресла, которые дают тяжелобольному ребенку главное — свободу: выехать на прогулку или прокатиться по коридору.

Все, кто может и хочет помочь, могут перечислять средства по указанным на сайте реквизитам и контактам:

Можно сделать пожертвование на сайте фонда Вера;

Отправить СМС со словом «ХОСПИС» и суммой пожертвования наномер 1200, например, «ХОСПИС 500»;

Сделать перевод с банковской карты по ссылке или через PayPal;⠀

Завезти наличные в кассу Детского хосписа по адресу ул. Электрозаводская, д.27, стр. 6 (ст. м. Преображенская площадь)⠀

Или сделать перевод на счет «Дома с маяком» с комментарием «ХОСПИС»:Благотворительный фонд «Дом с маяком» ИНН/КПП 9701106080\770101001 р/с № 40703810438000009242 в ПАО «Сбербанк России» г. МоскваБИК 044525225 к/с 30101810400000000225

По всем вопросам, связанным с необходимым оборудованием и сметой, пишите и звоните сотруднику Детского хосписа Вите Филипас 8 (903) 670-62-29 filipas@childrenshospice.ru.

И ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Куда пойти с детьми в Москве в выходные 25-26 августа

Вам действительно нужна няня? 15 способов ее заменить

Британская мама показала, что могут сделать с домом три девочки за 10 минут (видео)