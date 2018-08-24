Российские военнослужащие подготовили около 1000 младших специалистов для Вооруженных сил Таджикистана

Подготовка проводится с начала 2015 года на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.

Около 1000 военнослужащих Республики Таджикистан прошли подготовку у инструкторов 201-й военной базы и в ближайшее время приступят к выполнению своих должностных обязанностей.

Подготовленные по российской учебной программе таджикистанские младшие специалисты займут должности наводчиков-операторов и механиков-водителей танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2, командиров и наводчиков реактивных систем залпового огня «Град», наводчиков и механиков-водителей самоходных гаубиц «Акация», разведчиков и гранатомётчиков.

Заключительным этапом подготовки военнослужащих стали контрольные стрельбы. Упражнения выполнялись из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатомётов на полигонах Ляур и Самбули под руководством российских инструкторов. После завершения квалификационных экзаменов военнослужащие Таджикистана получили соответствующие удостоверения.

Подготовка младших специалистов для Вооруженных сил Таджикистана проводится с начала 2015 года на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.

Справочно:

201-я российская база — крупнейшее военное соединение России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, база будет находиться в Таджикистане до 2042 года.