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Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане навестили воспитанников детского дома в Душанбе
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Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане навестили воспитанников детского дома в Душанбе 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Офицеры устроили детям настоящий праздник, были переданы фрукты и сладости.
Военнослужащие горного батальона российской военной базы в Таджикистане в священный для мусульман праздник Курбан-байрам не остались равнодушными к сиротам из детского дома №4 в Душанбе. Офицеры устроили детям настоящий праздник, были переданы фрукты и сладости.
Благотворительные акции при содействии 201-й военной базы стали носить регулярный характер, зачастую их инициаторами являются военнослужащие соединения вне зависимости от своего вероисповедания.
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