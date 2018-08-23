Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане навестили воспитанников детского дома в Душанбе

Офицеры устроили детям настоящий праздник, были переданы фрукты и сладости.

Военнослужащие горного батальона российской военной базы в Таджикистане в священный для мусульман праздник Курбан-байрам не остались равнодушными к сиротам из детского дома №4 в Душанбе. Офицеры устроили детям настоящий праздник, были переданы фрукты и сладости.

Благотворительные акции при содействии 201-й военной базы стали носить регулярный характер, зачастую их инициаторами являются военнослужащие соединения вне зависимости от своего вероисповедания.