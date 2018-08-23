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Юный москвич скончался после ночного похода в кубанском лагере
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Юный москвич скончался после ночного похода в кубанском лагере 

360tv.ru 7 часов назад
12-летний Андрей Л. из Москвы скончался во время ночного похода во Всероссийском детском центре «Орленок» в поселке городского типа Новомихайловский (Краснодарский край). Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Мальчик приехал в лагерь на 10–31 августа. 21 августа около 21:00 дети вместе с двумя вожатыми отправились в поход с ночевкой. Там педагоги провели развлекательные мероприятия, накормили несовершеннолетних ужином. После вожатые уложили их спать.
На следующий день около 06:30 они разбудили детей, чтобы вернуться в лагерь. Но мальчик не шевелился. Один из педагогов пощупал его. Тело было холодное, а мальчик не дышал. Тогда вожатый вызвал скорую. Медики констатировали биологическую смерть.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты проведут вскрытие.
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