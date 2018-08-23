Юный москвич скончался после ночного похода в кубанском лагере

12-летний Андрей Л. из Москвы скончался во время ночного похода во Всероссийском детском центре «Орленок» в поселке городского типа Новомихайловский (Краснодарский край). Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Мальчик приехал в лагерь на 10–31 августа. 21 августа около 21:00 дети вместе с двумя вожатыми отправились в поход с ночевкой. Там педагоги провели развлекательные мероприятия, накормили несовершеннолетних ужином. После вожатые уложили их спать.

На следующий день около 06:30 они разбудили детей, чтобы вернуться в лагерь. Но мальчик не шевелился. Один из педагогов пощупал его. Тело было холодное, а мальчик не дышал. Тогда вожатый вызвал скорую. Медики констатировали биологическую смерть.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты проведут вскрытие.