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Монахинь арестовали из-за жестокого обращения с детьми в Шотландии
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Монахинь арестовали из-за жестокого обращения с детьми в Шотландии 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Инцидент произошел в детском доме Смиллюм-Парк, расположенном в Ланарке. Об этом сообщил сайт STV.TV.
Уточняется, что само учреждение было закрыто еще в 1980-х годах. Однако же, как теперь рассказывают бывшие жители дома, монахини не только избивали, но и жестоко обращались с детьми в приюте.
В частности, среди наказаний перечисляется запирание детей во время пожарной эвакуации, или же заталкивание в туалет.
Также известно, что более 400 детей из Смиллюм-Парка были похоронены без каких-либо опознавательных надгробий на кладбище Сент-Мэри. Всего в детском доме проживало около 10 тысяч детей.
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