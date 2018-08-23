Монахинь арестовали из-за жестокого обращения с детьми в Шотландии

Инцидент произошел в детском доме Смиллюм-Парк, расположенном в Ланарке. Об этом сообщил сайт STV.TV.

Уточняется, что само учреждение было закрыто еще в 1980-х годах. Однако же, как теперь рассказывают бывшие жители дома, монахини не только избивали, но и жестоко обращались с детьми в приюте.

В частности, среди наказаний перечисляется запирание детей во время пожарной эвакуации, или же заталкивание в туалет.

Также известно, что более 400 детей из Смиллюм-Парка были похоронены без каких-либо опознавательных надгробий на кладбище Сент-Мэри. Всего в детском доме проживало около 10 тысяч детей.