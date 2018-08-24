В фанпарке «Бобровый лог» спуск на канатной дороге стал платным

Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Напомним, жители и гости города, пришедшие со «Столбов» в фанпарк, спускались по канатной дороге бесплатно. Теперь на верхней станции подъёмника К1 будет организован дополнительный пункт продажи билетов.

В «Бобровом логу» поясняют, что это сделано с целью защитить права потребителей и усилить контроль за безбилетниками. Нововведения будут работать с 25 августа.

Напомним, для посетителей с 14 лет и старше действует взрослый тариф, для детей в возрасте от 7 до 14 лет — детский. Дети младше 7 лет на канатно-кресельную дорогу входят бесплатно, но только в сопровождении взрослых.