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В фанпарке «Бобровый лог» спуск на канатной дороге стал платным
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В фанпарке «Бобровый лог» спуск на канатной дороге стал платным 

АиФ Красноярск 13 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Напомним, жители и гости города, пришедшие со «Столбов» в фанпарк, спускались по канатной дороге бесплатно. Теперь на верхней станции подъёмника К1 будет организован дополнительный пункт продажи билетов.
В «Бобровом логу» поясняют, что это сделано с целью защитить права потребителей и усилить контроль за безбилетниками. Нововведения будут работать с 25 августа.
Напомним, для посетителей с 14 лет и старше действует взрослый тариф, для детей в возрасте от 7 до 14 лет — детский. Дети младше 7 лет на канатно-кресельную дорогу входят бесплатно, но только в сопровождении взрослых.
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