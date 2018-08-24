11-летний мальчик подорвал дома бомбу

В китайской провинции Гуйчжоу 11-летний мальчик подорвал дома бомбу и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мальчик по имени Сюн (Xiong) вместе с друзьями обнаружил взрывное устройство рядом с заброшенной фабрикой в деревне. По словам детей, их находка напоминала железное яйцо.

Ребенок принес ее домой. Увидев непонятный объект, дядя мальчика запретил ему с ним играть. Когда мальчик бросил бомбу вниз, она сдетонировала.

По словам врачей, Сюн получил серьезные травмы лица, грудной клетки и живота, обе его руки ампутированы.

Издание отмечает, что ребенка воспитывала бабушка, пока его родители находились на заработках в городе. Узнав о случившемся, они сразу же выехали домой.

В настоящее время полиция выясняет, как именно бомба оказалась в деревне.