Ещё
11-летний мальчик подорвал дома бомбу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

11-летний мальчик подорвал дома бомбу 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
В китайской провинции Гуйчжоу 11-летний мальчик подорвал дома бомбу и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает South China Morning Post.
Мальчик по имени Сюн (Xiong) вместе с друзьями обнаружил взрывное устройство рядом с заброшенной фабрикой в деревне. По словам детей, их находка напоминала железное яйцо.
Ребенок принес ее домой. Увидев непонятный объект, дядя мальчика запретил ему с ним играть. Когда мальчик бросил бомбу вниз, она сдетонировала.
По словам врачей, Сюн получил серьезные травмы лица, грудной клетки и живота, обе его руки ампутированы.
Издание отмечает, что ребенка воспитывала бабушка, пока его родители находились на заработках в городе. Узнав о случившемся, они сразу же выехали домой.
В настоящее время полиция выясняет, как именно бомба оказалась в деревне.
Последние новости
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире. Видео Американец склеил парня из мусора и обручился с ним Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»28
Лесбийский скандал с Тереховой получил неожиданное продолжение6
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»3
Мультики, которые Disney никому не покажет
Съёмки, закончившиеся смертями6
Видео
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
04:55
Худшие фантастические фильмы
Кино
10:05
Тёмные теории о смертях диснеевских героев
Кино
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
09:06
Эти фильмы взорвут кинотеатры осенью
Кино
07:50
Ошибки аниматоров, за которые можно наказать
Кино
02:50
Бондарчук заставил артистов копать себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение