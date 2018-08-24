Фестиваль культуры личной безопасности для детей пройдет в Москве в пятницу

В Москве в пятницу пройдет фестиваль «Хранители будущего», на котором дети и их родители познакомятся с принципами культуры личной безопасности в разных ситуациях, а также поучаствуют в подведении итогов проекта «Код твоей безопасности», говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения столицы.

«Департамент труда и социальной защиты населения Москвы информирует, что в пятницу в 13:30 состоится фестиваль культуры личной безопасности «Хранители будущего», — говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие более 1,1 тысячи гостей, среди которых дети-участники проекта «Код твоей безопасности» и их родители, специалисты по детской безопасности, члены региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы».

«Целью мероприятия является подведение итогов проекта «Код твоей безопасности», который реализуется в рамках программы детского активного отдыха «Московская смена-2018» и формирует культуру безопасного поведения детей в различных ситуациях», — добавляется в сообщении.

В рамках фестиваля пройдет выставка детских работ «Говорящие стены», круглый стол «Город безопасного детства», где спикерами выступят сами дети, и финал городского чемпионата по настольной игре «Пароль: Универсальный код безопасности».

Гости познакомятся с изобретениями детей в области безопасности «Арсенал твоей защиты». Для детей младшего возраста будут работать интерактивные площадки, пройдут мастер-классы по безопасности. В конце мероприятия состоится торжественная церемония награждения участников и пройдет флешмоб, символизирующий безопасное будущее.

«Код твоей безопасности» — цикл интерактивных занятий, направленный на формирование культуры безопасного поведения у детей.

В течение лета на базе 87 площадок в 52-х учреждениях департамента более 6 тысяч московских детей прошли обучение по снижению риска от попадания в чрезвычайную ситуацию в разных обстановках: в транспорте, на природе, при пожаре. На занятиях по профилактике травматизма дети учились вести себя и организовывать свою жизнь таким образом, чтобы сохранить себя и свое здоровье.