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В детских садах Красноярска вводят электронные дневники
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В детских садах Красноярска вводят электронные дневники 

АиФ Красноярск 8 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске впервые в детских садах вводят электронные дневники, сообщили в мэрии.
Первыми в эксперименте приняли участие родители и воспитанники детсада № 263. Теперь родители в режиме «онлайн» смогут узнать, чем занимаются их дети в группе, какие развивающие занятия проходят и чем их кормят. Однако нововведение позволит не только наблюдают за жизнью детей, но и получать домашнее задание. например, выучить стихотворение или сделать поделку.
«Электронный дневник есть у каждой группы учреждения, зайти в неё могут только педагоги и родители. Для оперативного обновления информации в каждой группе установили ноутбук, в течение дня воспитатели делают заметки, публикуют фотографии и видеоролики», — отметили в мэрии.
В будущем функционал дневника планируют расширить. У ресурса появится приложение, которое поможет родителям отслеживать развитие своих детей согласно «норме возраста». Здесь же можно будет найти контакты специалистов, которые помогут справиться с той или иной проблемой.
Кстати, это первый опыт внедрения электронного дневника в дошкольных учреждениях. «Взрослые» аналоги уже появились во всех школах города.
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