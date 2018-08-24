В детских садах Красноярска вводят электронные дневники

В Красноярске впервые в детских садах вводят электронные дневники, сообщили в мэрии.

Первыми в эксперименте приняли участие родители и воспитанники детсада № 263. Теперь родители в режиме «онлайн» смогут узнать, чем занимаются их дети в группе, какие развивающие занятия проходят и чем их кормят. Однако нововведение позволит не только наблюдают за жизнью детей, но и получать домашнее задание. например, выучить стихотворение или сделать поделку.

«Электронный дневник есть у каждой группы учреждения, зайти в неё могут только педагоги и родители. Для оперативного обновления информации в каждой группе установили ноутбук, в течение дня воспитатели делают заметки, публикуют фотографии и видеоролики», — отметили в мэрии.

В будущем функционал дневника планируют расширить. У ресурса появится приложение, которое поможет родителям отслеживать развитие своих детей согласно «норме возраста». Здесь же можно будет найти контакты специалистов, которые помогут справиться с той или иной проблемой.

Кстати, это первый опыт внедрения электронного дневника в дошкольных учреждениях. «Взрослые» аналоги уже появились во всех школах города.