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Москвичи могут прикрепиться к стоматологическим поликлиникам через портал mos.ru
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Москвичи могут прикрепиться к стоматологическим поликлиникам через портал mos.ru 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
Москвичи смогут прикрепиться к стоматологическим поликлиникам, как взрослым, так и детским, через сайт mos.ru, прикрепление осуществляется в течение трех рабочих дней, сообщается на официальном портале мэра города.
«У пользователей mos.ru появилась возможность прикрепиться к любой стоматологической поликлинике департамента здравоохранения Москвы. Новая услуга действует в отношении как взрослых, так и детских стоматологических поликлиник», — говорится в сообщении.
Сервис, разработанный департаментами здравоохранения и информационных технологий, поможет сэкономить время: больше не нужно идти в клинику с документами, чтобы подать письменное заявление на собственное прикрепление или прикрепление ребенка. Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней.
Для горожан работают 58 специализированных стоматологических поликлиник департамента здравоохранения, из которых 26 обслуживают взрослых, восемь — взрослых и детей, 24 — только детей. Также стоматологическую помощь взрослым оказывают в поликлиническом отделении челюстно-лицевого госпиталя для ветеранов войн и в поликлинических отделениях больниц ТиНАО. В каждом медицинском учреждении есть отделения терапевтической и хирургической стоматологии, в которых горожанам предоставляют бесплатные услуги по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).
«Прикрепиться к взрослой стоматологической поликлинике могут зарегистрированные пользователи mos.ru старше 18 лет, живущие в Москве и имеющие зарегистрированный в столице полис ОМС», — уточняется на сайте.
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