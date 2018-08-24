Москвичи могут прикрепиться к стоматологическим поликлиникам через портал mos.ru

Москвичи смогут прикрепиться к стоматологическим поликлиникам, как взрослым, так и детским, через сайт mos.ru , прикрепление осуществляется в течение трех рабочих дней, сообщается на официальном портале мэра города.

«У пользователей mos.ru появилась возможность прикрепиться к любой стоматологической поликлинике департамента здравоохранения Москвы. Новая услуга действует в отношении как взрослых, так и детских стоматологических поликлиник», — говорится в сообщении.

Сервис, разработанный департаментами здравоохранения и информационных технологий, поможет сэкономить время: больше не нужно идти в клинику с документами, чтобы подать письменное заявление на собственное прикрепление или прикрепление ребенка. Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней.

Для горожан работают 58 специализированных стоматологических поликлиник департамента здравоохранения, из которых 26 обслуживают взрослых, восемь — взрослых и детей, 24 — только детей. Также стоматологическую помощь взрослым оказывают в поликлиническом отделении челюстно-лицевого госпиталя для ветеранов войн и в поликлинических отделениях больниц ТиНАО. В каждом медицинском учреждении есть отделения терапевтической и хирургической стоматологии, в которых горожанам предоставляют бесплатные услуги по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Прикрепиться к взрослой стоматологической поликлинике могут зарегистрированные пользователи mos.ru старше 18 лет, живущие в Москве и имеющие зарегистрированный в столице полис ОМС», — уточняется на сайте.