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Большинство травм школьники получают на переменах
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Большинство травм школьники получают на переменах 

Уралинформбюро 9 часов назад
Фото: Уралинформбюро
С началом учебного года риск получения травм детьми резко возрастает — после летних каникул школьники особенно энергичны, активны и подчас неосмотрительны.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании «АльфаСтрахование», до 80% школьных травм настигают учеников во время перемен, а также на уроках труда, химии и физкультуры. Прогулки с друзьями на свежем воздухе и игры без присмотра взрослых, по подсчетам аналитиков, находятся на втором месте.
На третьем — травмы из-за нарушения правил дорожного движения. Это происходит, потому что во время каникул дети были менее собраны, а лето за городом, где машин гораздо меньше, провоцирует на более легкомысленное отношение к правилам дорожного движения. По статистике ГИБДД, школьники 7-14 лет становятся участниками до 50% всех ДТП с человеческими жертвами в начале осени.
Полис «Дети и спорт» от СК «АльфаСтрахование» предназначенный для страховки непосед от 3 до 18 лет, регулярно занимающихся спортом, выезжающих на экскурсии и в оздоровительные лагеря. Приобрести его можно на срок от 2 дней, поэтому полис незаменим в качестве защиты на время спортивных соревнований и турниров, в экскурсионных поездках. Жизнь и здоровье ребенка могут быть застрахованы на сумму до 500 тысяч рублей. Выплата осуществляется в случае травмы, установления инвалидности или смерти.
"Дети активны и эмоциональны, зачастую они не могут быстро оценить степень опасности как своих собственных действий, так и внешних факторов. Родителям стоит позаботиться о страховании ребенка заранее, Страховая защита не может уберечь ребенка от травм, но полис минимизирует материальные потери, связанные с затратами на лечение и снижением дохода родителей, находящихся в момент лечения ребенка на больничном. При необходимости «АльфаСтрахование» также может предложить индивидуальные программы страхования школьников «Риски на выбор», — говорит директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование» Ирина Карнаева.
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