Мама в теме: все, что вам нужно знать о детском садике

«Альпина. Дети» и издание «Мел» запускают бесплатный образовательный проект «Мама в теме» по подготовке родителей и детей к поступлению в детский сад.

Раз в неделю участникам будет приходить письмо-гид с исчерпывающими ответами на все острые вопросы про современные садики. Как быстро оценить детский сад, могут ли родители повлиять на программу, как понять, нравится ли там ребенку, психологически и эмоционально подготовить его к переменам… На эти и другие вопросы современный родитель найдет ответы.

В каждом письме — максимально объективная информация с разносторонними мнениями ведущих экспертов. Психологи и воспитатели, а также юристы, врачи, воспитатели, журналисты поделятся своими мыслями про детские сады, адаптацию, подготовку.

И куда же без обычных родителей? Все участники проекта ознакомятся с результатами независимых опросов. А для тех, кому важно погрузиться в тему, узнать больше и глубже, мы подобрали дополнительные статьи на «Мел».

«Мы знаем, что современным родителям непросто получить качественную информацию про сады. Гугл по запросу «Подготовка к детскому саду» выдает 12 миллионов 200 тысяч ссылок. Вычленить важное и прочитать хотя бы 1% от этого родителю, который работает, развивается и даже следит за тенденциями в образовании, — трудозатратно. Мы сделали эту работу за него, собрав объективную информацию в 5 письмах. «Мы не принимаем решение за родителя. Мы информируем»,

— рассказывает главный редактор «Альпины. Дети» Лана Богомаз.

«Выбор детского сада для первого ребенка — это всегда стрессовая ситуация для родителей. Важно понимать, готов ли ваш ребенок к саду (и вы вместе с ним), выбрать сад, понять, почему в саду те или иные правила. На самом деле детсады — достаточно понятная и прозрачная структура, мы надеемся, что вместе с экспертами поможем вам во всем этом разобраться»,

— главный редактор «Мела» Надя Папудогло.

Проект стартует 9 августа и подлится 5 недель. Записаться могут все желающие, участие бесплатное.

Иллюстрация: Альпина.дети