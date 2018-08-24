В красноярских детских садах вводят электронные дневники

В красноярских садиках начали вводить электронные дневники. Новинку уже осваивают родители воспитанников детского сада № 263. Теперь они в онлайн режиме могут узнавать, чем занимается ребенок. Воспитатели в течение дня размещают информацию о том, что в меню на день, во что играют дети, какие новые темы изучают. Также педагоги в дневниках оставляют и домашние задания — например, выучить стихотворение, сделать поделку.

Электронный дневник есть у каждой группы. Зайти в него могут только педагоги и родители. Пока это первый опыт внедрения электронного дневника в дошкольном учреждении.

«Функционал дневника планируют расширить. У ресурса появится приложение, которое поможет родителям отслеживать развитие своих детей согласно «норме возраста». Здесь же можно будет найти контакты специалистов, которые помогут справиться с той или иной проблемой. Педагоги также планируют составить тесты, записать серию обучающих видеороликов по подготовке к школе, психологическому развитию детей, организации досуга дошколят, методиках сохранения и укрепления здоровья», — говорят в городском управлении образования.

Добавим, что электронные дневники уже появились во всех школах города.