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День рождения Чебурашки отпразднуют в парке «Кусково»
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День рождения Чебурашки отпразднуют в парке «Кусково» 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Для детей Чебурашка остается таким же любимым персонажем, каким был полвека назад.
В пятницу, 25 августа на территории парка «Кусково» в Москве пройдет XVI Всероссийская благотворительная акция «День рождения Чебурашки». Гостями праздника станут сотни ребят из детских домов. Об этом сообщает ТАСС.
Благотворительный праздник «День рождения Чебурашки» начали проводить 16 лет назад. Тогда Эдуард Успенский разрешил организаторам проводить фестиваль, который начинался как инициатива небольшой группы волонтеров. Несмотря на обилие зарубежных мультфильмов, для детей Чебурашка остается таким же любимым персонажем, каким был полвека назад.
В этом году отмечать праздник будут с грустью: совсем недавно ушел из жизни «литературный папа» Чебурашки — писатель Эдуард Успенский.
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