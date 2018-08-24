День знаний обойдется магнитогорскому БФ «Металлург» в 8 миллионов рублей

На мероприятия, посвященные Дню знаний, благотворители магнитогорского благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший из них — Магнитогорский металлургический комбинат ) выделили 8 миллионов рублей. Праздники в специализированных детских учреждениях, школах, детских садах и просто городских микрорайонах охватят 12 000 детей, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Празднование 1 Сентября традиционно проводится БФ «Металлург» в рамках комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала». За семь месяцев 2018 года на ее реализацию затрачено более 145 миллионов рублей. Среди основных направлений программы — благотворительная поддержка соцучреждений, организующих досуг детей, программа стимулирования рождаемости, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей, благотворительная помощь бюджетным специализированным коррекционным, интернатным, медицинским детским учреждениям Магнитогорска и соседних сельских районов и другое.