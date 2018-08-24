«Нашли на ком экономить!» Отмена компенсаций за детсад больнее всего ударит по семьям с двумя детьми

Попасть под «критерии нуждаемости»

«Они сначала говорят, рожайте второго, а потом отнимают компенсации», — пишет в чате нашей детсадовской группы очередная возмущенная мама.

Чиновники саратовские заметили всплеск рождаемости: как объясняла на днях Ирина Седова , в нашем регионе количество детей растет, следовательно, увеличивается количество получателей компенсации: «Если в 2015 году она [компенсация] действовала для 92,4 тысячи детей, в 2016 году — 92,7 тысячи детей, то уже в этом году — для 94,5 тысячи детей».

К тому, что семьи стали активно плодиться и размножаться, привело несколько факторов: и относительная стабильность доходов в «тучные» годы, и естественная демографическая волна. Не последнюю роль в этом сыграла государственная поддержка семей с двумя и более детьми — материнский капитал, солидные единовременные выплаты и выплаты по уходу за вторым ребенком, в два раза превышающие выплаты за первого.

В итоге бюджета на всех не хватает (опустим то, что в этом виноваты не родители и их дети, а недальновидная государственная политика, загнавшая страну в экономическую яму). Значит, помогать будем в первую очередь тем, кто попадает под «критерии нуждаемости», решил губернатор Саратовской области Валерий Радаев и выступил с законодательной инициативой.

Критериев нуждаемости в законопроекте восемь:

1. дети из малоимущих семей;2. дети из многодетных семей;3. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством);4. дети-инвалиды;5. дети из семей, находящихся в социально опасном положении;6. дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в специальных (коррекционных) образовательных организациях (группах);7. дети беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев (за исключением детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины);8. дети беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории

Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.

Кому льготы?

Льготников на самом деле много и сейчас. Например, в постановлении администрации Саратова от 14 декабря 2017 года № 3926 черным по белому написано, что от родительской платы за детсад освобождаются родители:

• дети которых являются членами семей, находящихся в социально опасном положении;

• являющиеся работниками муниципальных образовательных учреждений из категории обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала, медицинских работников, работников по приготовлению детского питания;

• являющиеся работниками муниципальных образовательных учреждений в случае посещения их детьми семейных дошкольных групп.

Половину стоимости детского сада оплачивают категории родителей:

• дети которых являются членами малоимущих семей;

• имеющих трех и более несовершеннолетних детей;

• являющихся педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений.

Кроме этого есть еще и федеральные льготники — например, военнослужащие. По ним есть отдельный приказ Минобороны РФ №862.

Всеобщие компенсации — что это?

Это выплаты, которые предоставляются вообще всем родителям, чьи дети посещают муниципальные или государственные детские сады. Доедаешь ли последнюю корку хлеба на ужин или ездишь на золотом мерседесе, ты получаешь компенсацию в размере:

• 20 процентов за первого ребенка;

• 50 процентов за второго ребенка;

• 70 процентов за третьего и последующих детей.

Возможность предоставления компенсации прописана в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».

Происходит это так: родитель, оформивший заявление на компенсацию (в сентябре все воспитатели выдают родителям бланки таких заявлений в обязательном порядке), оплачивает сумму, выставленную бухгалтерией, в полном объеме. Через какое-то время 20, 50 или 70 процентов от оплаченного возвращается ему на банковский счет.

Кому они нужны?

Как показывает практика, семьи с одним ребенком такого рода финансовую поддержку практически не ощущают.

— Я эти компенсации даже не замечаю, — говорит Елена Булгакова , ее дочь в этом году переходит в среднюю группу детского сада. — Возврат приходит мне на карту раз в два-три месяца. И от чего зависит такая периодичность, я не знаю. Маша у меня довольно часто болеет, поэтому мы много пропускаем. Так что плачу за сад я не очень много. И компенсация, соответственно, небольшая — рублей 200-400. Могу купить дочке киндер-сюрприз и прочую мелочь. Но в сегодняшних условиях и 400 рублей не лишние.

Больнее всего отмена компенсаций ударит по семьям с двумя детьми.

— Мы толком в детский сад еще не ходили, поэтому компенсаций я пока не оформляла, — объясняет Ирина, мать двоих детей. — С сентября у меня оба ребенка начинают ходить в детский сад. И любой рубль — не лишний. В нашем детском саду полная стоимость одного места за месяц выходит примерно 3500 рублей. Значит, это семь тысяч за двоих. Я пока не работаю — в декретном отпуске, у мужа моего зарплата 26 тысяч рублей, зимой за коммуналку выходит около семи тысяч, плюс на продукты 10-14 тысяч, это не считая лекарств в период простуд. Теперь еще и за сад семь? Для нас важна любая компенсация. И я как раз собиралась ее оформлять. И новость о том, что их отменят, повергла меня в шок. Нашли на ком экономить!

Как говорят воспитатели детских дошкольных учреждений, которые также возмущены этой новостью, сейчас мало семей, в которых ребенок только один. На группу из 30 человек таких семей, как правило, всего пять-шесть. Остальные с двумя детьми и многодетные.

Плата за детский сад только в Саратове варьируется в среднем от 3200 рублей в месяц до 3800 рублей. В случае сохранения компенсаций родителям двоих детей, одновременно посещающих детский сад, будет возвращаться в среднем 2,5 тысячи рублей. Без компенсации они будут расставаться с суммой от шести до восьми тысяч рублей ежемесячно.

Обсуждение законопроекта, напомним, происходит на фоне подорожания продуктов, роста цен на коммунальные услуги, резко подорожавшего проезда на городском общественном транспорте и грядущего повышения пенсионного возраста.

Личный опыт

Сейчас моя дочь — федеральный льготник. С родителей детей-инвалидов плату за детский сад не берут. Год назад, когда мы еще были «как все», я подбивала баланс: сколько денег в месяц минимум уходит на обучение ребенка. Получалось 5 тысяч рулей за каждого. В случае с младшей это оплата детского сада (2900-3300 рублей в месяц), попечительские — 300 рублей в месяц, дополнительные платные кружки и секции — от 300 до 1000 рублей в месяц, плюс театры (сто рублей за представление), плюс закупка канцелярки, моющих средств, туалетной бумаги и учебных пособий, фотосессии и т.д.

Компенсация за оплату детсада мне приходила не каждый месяц, но суммы на карту падали «солидные» — от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Ими можно было расплатиться за сад, можно было потратить на покупку одежды. В общем, компенсация была солидным подспорьем. И ее отсутствие нанесло бы семейному бюджету урон.