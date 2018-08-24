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СК завел дело после нападения собаки на ребенка в Подмосковье
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СК завел дело после нападения собаки на ребенка в Подмосковье 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности должностных лиц после нападения бродячей собаки на ребенка в Воскресенске, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
Сообщается, что 23 августа 11-летний мальчик решил погладить на улице бродячую собаку. В какой-то момент собака набросилась на ребенка и стала кусать его, в том числе за голову. На крик ребенка сбежались прохожие, которые смогли прогнать собаку, а затем вызвали скорую. Мальчик был госпитализирован с множественными укусами, где после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.
"По результатам проведенной доследственной проверки по факту нападения на ребенка бродячей собаки возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «халатность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновных в произошедшем. Расследование уголовного дела продолжается.
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