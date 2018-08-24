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Детские поликлиники будут работать по субботам до начала учебного года
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Детские поликлиники будут работать по субботам до начала учебного года 

АиФ Пермь 7 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В региональном Минздраве сообщили, что это решили сделать, чтобы сократить нагрузку на врачей и уменьшить очереди на получение справок в детские сады. Справки и направления в таком режиме выдают уже не в первый год. Примерно 30% дошкольников выдают медицинские документы именно в выходные.
«Во время предшкольной суеты не все родители успевают в рабочее время получить необходимые для детей справки и направления. Поэтому мы решили облегчить этот процесс и сделать его более комфортным», — поясняет министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.
Кабинеты для получения справок и направлений будут работать по субботам до начала учебного года, в том числе 1 сентября. С 8 сентября детские поликлиники вернутся к обычному режиму работы — с 9.00 до 15.00 в будние дни.
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