Детские поликлиники будут работать по субботам до начала учебного года

В региональном Минздраве сообщили, что это решили сделать, чтобы сократить нагрузку на врачей и уменьшить очереди на получение справок в детские сады. Справки и направления в таком режиме выдают уже не в первый год. Примерно 30% дошкольников выдают медицинские документы именно в выходные.

«Во время предшкольной суеты не все родители успевают в рабочее время получить необходимые для детей справки и направления. Поэтому мы решили облегчить этот процесс и сделать его более комфортным», — поясняет министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев

Кабинеты для получения справок и направлений будут работать по субботам до начала учебного года, в том числе 1 сентября. С 8 сентября детские поликлиники вернутся к обычному режиму работы — с 9.00 до 15.00 в будние дни.