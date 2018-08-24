Мальчик попал в больницу после нападения собаки в Подмосковье

В Воскресенском районе Подмосковья бродячая собака покусала мальчика. Сейчас ребенок находится в больнице с многочисленными ранами на голове и руках, передает Агентство «Москва»

По словам старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольги Врадий, 23 августа 11-летнего мальчика доставили в местную больницу с множеством укушенных ран головы и рук.

"Мальчик во время прогулке на улице решил подойти к бродячей собаке, чтобы погладить. В какой-то момент она набросилась на ребенка и стала кусать его за голову и конечности. На крик мальчика прибежали прохожие, которые прогнали собаку и вызвали скорую помощь", — отметила Врадий.

По ее словам, врачи оказали ребенку медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

СК России выясняет подробности случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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