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Мальчик попал в больницу после нападения собаки в Подмосковье
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Мальчик попал в больницу после нападения собаки в Подмосковье 

Москва24 7 часов назад
Фото: Москва24
В Воскресенском районе Подмосковья бродячая собака покусала мальчика. Сейчас ребенок находится в больнице с многочисленными ранами на голове и руках, передает Агентство «Москва».
По словам старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольги Врадий, 23 августа 11-летнего мальчика доставили в местную больницу с множеством укушенных ран головы и рук.
"Мальчик во время прогулке на улице решил подойти к бродячей собаке, чтобы погладить. В какой-то момент она набросилась на ребенка и стала кусать его за голову и конечности. На крик мальчика прибежали прохожие, которые прогнали собаку и вызвали скорую помощь", — отметила Врадий.
По ее словам, врачи оказали ребенку медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.
СК России выясняет подробности случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Москве заметно участились случаи нападения собак на детей. Ранее пес бойцовской породы в столичной районе Сокол покусал малолетнюю девочку во время прогулки со своим восьмилетним хозяином. Кроме того, в Зеленограде собака породы джек-рассел-терьер растерзала грудного ребенка во дворе дома. Как оказалось, хозяева выгуливали собак породы без намордников.
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