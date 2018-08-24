В краснодарском детском лагере умер подросток из Москвы

Следователи выясняют причины смерти подростка из Москвы, который умер в детском лагере в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

Вечером 21 августа «мальчик вместе с другими детьми и вожатыми лег спать в спальном мешке в палатке на территории лагеря», следует из сообщения на сайте СК.

Однако утром, когда взрослые стали будить подростка, тот уже не подавал признаков жизни.

Отмечается, что на теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. За медицинской помощью ребенок не обращался.

По предварительным данным, смерть могла наступить в результате неизвестного на данный момент заболевания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование дела взято на контроль в центральном аппарате СК.

В свою очередь Министерство просвещения создало специальную комиссию; установление обстоятельств инцидента находится на личном контроле главы ведомства Ольги Васильевой

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