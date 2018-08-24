Ещё
В краснодарском детском лагере умер подросток из Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

В краснодарском детском лагере умер подросток из Москвы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Следователи выясняют причины смерти подростка из Москвы, который умер в детском лагере в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).
Вечером 21 августа «мальчик вместе с другими детьми и вожатыми лег спать в спальном мешке в палатке на территории лагеря», следует из сообщения на сайте СК.
Однако утром, когда взрослые стали будить подростка, тот уже не подавал признаков жизни.
Отмечается, что на теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. За медицинской помощью ребенок не обращался.
По предварительным данным, смерть могла наступить в результате неизвестного на данный момент заболевания.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование дела взято на контроль в центральном аппарате СК.
В свою очередь Министерство просвещения создало специальную комиссию; установление обстоятельств инцидента находится на личном контроле главы ведомства Ольги Васильевой.
Ранее в Дагестане в детском лагере произошло массовое отравление, в больницу попали 54 ребенка.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российский пианист стал победителем «классического Евровидения» На детской площадке в Самаре установили памятник криминальному авторитету Вышел новый клип Монеточки по мотивам фильма «Брат» со звездным составом
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»28
Лесбийский скандал с Тереховой получил неожиданное продолжение6
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»3
Мультики, которые Disney никому не покажет
Советского Ромео заставили оживить4
Видео
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
04:55
Худшие фантастические фильмы
Кино
10:05
Тёмные теории о смертях диснеевских героев
Кино
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
09:06
Эти фильмы взорвут кинотеатры осенью
Кино
07:50
Ошибки аниматоров, за которые можно наказать
Кино
02:50
Бондарчук заставил артистов копать себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение