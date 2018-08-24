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В Ивантеевском районе на безработную мать-алкоголичку возбудили уголовное дело
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В Ивантеевском районе на безработную мать-алкоголичку возбудили уголовное дело 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
За неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка и жестокое обращение с ним 29-летняя жительница села Горелый Гай Ивантеевского района Саратовской области стала фигуранткой уголовного дела. Проверка показала, что женщина проживала с годовалым ребенком у посторонних лиц, много пила, участвовала в скандалах и драках. В доме отсутствовали электричество, водоснабжение, отопление.
Мать часто оказывалась на улице с младенцем, в том числе зимой, занималась попрошайничеством. По данным прокуратуры, женщина о ребенке не заботилась, жестоко обращалась, подвергала риску его жизнь и здоровье, что и стало мотивом уголовного дела.
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