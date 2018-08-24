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Отмена компенсаций за детсад в Саратовской области ударит по семьям с двумя детьми
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Отмена компенсаций за детсад в Саратовской области ударит по семьям с двумя детьми 

Свободные новости 5 часов назад
Фото: Свободные новости
Саратовские чиновники из министерства образования области заявили, что увеличение рождаемости привело к росту в регионе числа семей с двумя и более детьми, что может вызвать чрезмерное увеличение количества получателей компенсации на оплату детсадов.
Бюджетных средств на оплату компенсаций не хватает, поэтому губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил с соответствующей законодательной инициативой. При этом предполагается, что теперь эта помощь будет оказываться только тем семьям, кто попадет под «критерии нуждаемости». Сюда вошли малоимущие, многодетные, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, семьи в социально опасном положении, дети с ограниченными возможностями здоровья, беженцы и вынужденные переселенцы, в том числе прибывшие с территории Украины.
Ранее компенсации за оплату детских садов предоставлялись родителям в размере 50% за второго ребенка и в размере 70% за третьего и последующих детей. Отмена этих компенсаций больнее всего ударит по семьям с двумя детьми, так как плата за детсад в Саратове составляет от 3,2 до 3,8 тысяч рублей в месяц. Если ранее за двоих детей родителям возвращалось в среднем 2,5 тысячи рублей, то без компенсации они будут выплачивать от шести до восьми тысяч рублей ежемесячно.
Подробнее о новой инициативе и ее последствиях читайте в статье «Нашли на ком экономить!» Отмена компенсаций за детсад больнее всего ударит по семьям с двумя детьми».
Свободные новости: последние новости
«Нашли на ком экономить!» Отмена компенсаций за детсад больнее всего ударит по семьям с двумя детьми Глава минобра: Компенсаций за детсад не хватит на всех родителей Радаев хочет отменить всеобщие компенсации за детсад в регионе
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