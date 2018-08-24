В Якутии сотрудниками полиции проводится акция «Собери ребенка в школу!»

В рамках проведения межведомственной профилактической операции «Семья» сотрудниками полиции совместно с субъектами профилактики и общественностью организована акции «Собери ребенка в школу!».

Семья занимает главное место для ребенка, в ней закладываются традиции, любовь, теплота взаимоотношений, доброта. Но, когда родители беспробудно пьют, ведут аморальный образ жизни, уклоняются от воспитания, содержания и обучения детей либо жестоко обращаются с ними, дети вынужденно уходят из дома, пополняя ряды безнадзорных, и становятся как субъектами правонарушений, так и объектами преступлений.

Сотрудниками полиции совместно с субъектами системы профилактики и общественностью проведены адресные проверки свыше двух тысяч неблагополучных семей и свыше полутора тысячи несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН территориальных органов МВД России на районном уровне.

Результаты проверок показали, что 20 детей не готовы к началу нового учебного года в связи с отсутствием учебных принадлежностей, носимой одежды по сезону и документов. Например, в одной из семей ребенок не был организован на учебу в связи с отсутствием документов и личного времени родителей сдать документы в школу. О выявленных фактах проинформированы органы прокуратуры и главы местного самоуправления.

В рамках акции сотрудниками полиции совместно с представителями общественности оказывается адресная помощь семьям, которые в силу трудной жизненной ситуации не могут самостоятельно собрать своих детей в школу. Так 89 ребятам вручены ученические принадлежности, ранцы и школьная форма.