В Красноярском крае 100 тысяч детей отдохнули в лагерях

Всего в регионе работали 872 лагеря. Из них 59 — загородных, 789 — с дневным пребыванием и 24 — палаточных. В среднем, за 21-дневный отдых своих детей в этом году родители платили чуть более 5 тысяч рублей.

Но не все отдыхали и набирались сил перед новым учебным годом на территории региона. Почти 4 000 детей получили путевки в лагеря на юге России.

«Путевки для большинства школьников предоставлялись бесплатно на основании конкурса. К примеру, по линии министерства образования 180 одаренных детей отдохнули в Крыму», — отметила и.о. министра образования края Светлана Маковская

Добавим, что на оздоровительную кампанию 2018 года из краевого бюджета было выделено более 900 млн рублей.