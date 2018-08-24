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В Красноярском крае 100 тысяч детей отдохнули в лагерях
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В Красноярском крае 100 тысяч детей отдохнули в лагерях 

sibnovosti.ru 4 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Всего в регионе работали 872 лагеря. Из них 59 — загородных, 789 — с дневным пребыванием и 24 — палаточных. В среднем, за 21-дневный отдых своих детей в этом году родители платили чуть более 5 тысяч рублей.
Но не все отдыхали и набирались сил перед новым учебным годом на территории региона. Почти 4 000 детей получили путевки в лагеря на юге России.
«Путевки для большинства школьников предоставлялись бесплатно на основании конкурса. К примеру, по линии министерства образования 180 одаренных детей отдохнули в Крыму», — отметила и.о. министра образования края Светлана Маковская.
Добавим, что на оздоровительную кампанию 2018 года из краевого бюджета было выделено более 900 млн рублей.
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