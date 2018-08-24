Госавтоинспекторы Сыктывкара научили ребят из «Гренады» быть грамотными велосипедистами и пешеходами

Сотрудники сыктывкарской Госавтоинспекции продолжают работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках летней оздоровительной компании в детских лагерях. С обучающей программой полицейские посетили ребят из детского лагеря «Гренада».

На развернутой велоплощадке дети с большим удовольствием выполняли различные элементы фигурного вождения на велосипедах, такие как «змейку», «ворота», «перенос предмета» и другие. Ребята проходили препятствия, тем самым закрепляли мастерство управления двухколесным транспортом.

Во время предложенной автоинспекторами блиц-викторины по правилам дорожного движения, воспитанники лагеря закрепляли знания дорожных правил. С интересом выполняли предложенные задания, отвечая на вопросы инспектора, разбирали различные сложные дорожные ситуации, за что получили небольшие подарки — световозвращатели. В игровой форме дети повторили правила дорожного движения для пешеходов, велосипедистов и пассажиров.

Навыки управления велосипедом, знание «дорожных ловушек», умение заранее планировать свой безопасный маршрут и соблюдение правил дорожного движения, по мнению автоинспекторов, — это основные истины, которые позволят подросткам быть грамотными и безопасными участниками дорожного движения в новом учебном году.