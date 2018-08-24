Ещё
Ярославские школьники не будут покупать букеты учительницам, чтобы исполнить мечту умирающих детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

Ярославские школьники не будут покупать букеты учительницам, чтобы исполнить мечту умирающих детей 

76.ru 4 часа назад
Фото: 76.ru
Эти ребята мечтают максимально счастливо провести свои последние дни  Вместо сотни букетов учителям воплотить в жизнь одну детскую мечту. А, может, и больше. Ярославские школьники и их родители могут присоединиться к федеральной акции: вместо того, чтобы потратить деньги на букет учителям, перечислить их в благотворительный фонд «Вера» или детский хоспис «Дом с маяком». Эти организации помогают детям. Не просто тяжелобольным детям, а умирающим. Волонтёры и работники этих организаций делают всё, чтобы такие дети счастливо прожили остаток жизни, чтобы они находились не в больнице, а дома с родителями. Таким детям исполняют их заветные мечты: получить классный фотоаппарат, чтобы устроить фотосессию, или надеть платье принцессы и попасть на настоящий бал в настоящий дворец. Детей, которых ведут эти два фонда, около 700 по всей России. На то, чтобы предоставить им обезболивающие и специальные препараты, нужны миллионы, а может, и миллиарды рублей.
— В 2016 году в школы пошли примерно 14 миллионов детей. Если только половина из них принесёт букет цветов за 500 рублей, то 1 сентября на цветы будет потрачено 3,5 миллиарда рублей, — говорит учитель информатики Роман Гусарев.
Это невероятная сумма денег, которая может подарить счастье неизлечимо больным детям.
— Вместо множества букетов мы предлагаем принести по одному цветку и собрать эти цветы в один красивый букет и подарить его своему учителю. А сэкономленные деньги перевести на поддержку неизлечимо больных детей. На эти деньги мы сожжем приобрести лекарства, коляски, аппараты для дыхания, кресла и специальное питание. Все отчёты о потраченных средствах мы опубликуем на нашем сайте, — рассказали в фонде «Вера».
Подробнее об акции вы можете узнать здесь.
76.ru: последние новости
Росгвардейцы разобрались с похитителями ливнёвок Успешные и неженатые: пять самых завидных холостяков Ярославля У ярославского коллекционера выкрали старинные иконы после того, как он рассказал о них в соцсетях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»28
Лесбийский скандал с Тереховой получил неожиданное продолжение6
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»3
Мультики, которые Disney никому не покажет
Советского Ромео заставили оживить4
Видео
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
04:55
Худшие фантастические фильмы
Кино
10:05
Тёмные теории о смертях диснеевских героев
Кино
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
09:06
Эти фильмы взорвут кинотеатры осенью
Кино
07:50
Ошибки аниматоров, за которые можно наказать
Кино
02:50
Бондарчук заставил артистов копать себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение