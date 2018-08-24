Площадка строгого режима: детский городок оградили забором с колючей проволокой

Вокруг детской площадки в одном из дворов Омска появился забор с колючей проволокой. Фотография городка, который, как выяснилось, принадлежит частному детскому саду, опубликована в сообществе «Омск Live» в социальной сети «ВКонтакте».

Решение администрации детсада вызвала бурную реакцию местных жителей.

«Аттракцион «Детская площадка строгого режима. Привыкай смолоду»», — подписан пост.

«У входа налоги собирают», — пошутил один из пользователей.

«А где вышки с автоматами?» — интересуются подписчики.

В свою очередь в детском саду столь радикальные меры объяснили заботой о воспитанниках. По словам директора Ирины Бетлей, подростки из соседнего общежития часто наведывались на площадку: перелезали через забор, распивали спиртное, курили, сотрудники ДОУ даже находили в городке презервативы. В результате руководство решило установить на ограждение колючую проволоку. Цитату приводит РИА «Новости»

Бетлей рассказала, что родители восприняли идею защитить площадку от непрошенных гостей с пониманием.

«Сейчас все тихо и спокойно. Прекратились все безобразия. Все рады», — заключила заведующая.

Напомним, лучшая в городе детская площадка вскоре появится в Автозаводском парке.

Ранее сообщалось, что мужчина избил ребенка прямо на детской площадке в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Фото: vk.com