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Площадка строгого режима: детский городок оградили забором с колючей проволокой
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Площадка строгого режима: детский городок оградили забором с колючей проволокой 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Вокруг детской площадки в одном из дворов Омска появился забор с колючей проволокой. Фотография городка, который, как выяснилось, принадлежит частному детскому саду, опубликована в сообществе «Омск Live» в социальной сети «ВКонтакте».
Решение администрации детсада вызвала бурную реакцию местных жителей.
«Аттракцион «Детская площадка строгого режима. Привыкай смолоду»», — подписан пост.
«У входа налоги собирают», — пошутил один из пользователей.
«А где вышки с автоматами?» — интересуются подписчики.
В свою очередь в детском саду столь радикальные меры объяснили заботой о воспитанниках. По словам директора Ирины Бетлей, подростки из соседнего общежития часто наведывались на площадку: перелезали через забор, распивали спиртное, курили, сотрудники ДОУ даже находили в городке презервативы. В результате руководство решило установить на ограждение колючую проволоку. Цитату приводит РИА «Новости».
Бетлей рассказала, что родители восприняли идею защитить площадку от непрошенных гостей с пониманием.
«Сейчас все тихо и спокойно. Прекратились все безобразия. Все рады», — заключила заведующая.
Напомним, лучшая в городе детская площадка вскоре появится в Автозаводском парке.
Ранее сообщалось, что мужчина избил ребенка прямо на детской площадке в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
Фото: vk.com
В городе N: последние новости
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