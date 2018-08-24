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По факту причинения смерти ребенку в ВДЦ «Орленок» возбудили уголовное дело в Краснодарском крае
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По факту причинения смерти ребенку в ВДЦ «Орленок» возбудили уголовное дело в Краснодарском крае 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 августа — Новая Кубань. Предварительные обстоятельства случившегося озвучили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Случившееся квалифицировали, как причинение смерти по неосторожности ч.1 ст.109 УК РФ.
12-летний мальчик приехал во Всероссийский детский центр «Орленок» из Москвы.
— Вечером 21 августа 2018 года мальчик вместе с другими детьми и вожатыми лег спать в спальном мешке в палатке на территории лагеря. Утром взрослые стали будить ребенка, но он не подавал признаков жизни. На место была вызвана медицинская бригада, которая по приезду констатировала смерть малолетнего. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. — Сообщает пресс-служба ведомства.
В лагере проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается, имелись ли у ребенка хронические заболевания, были ли они внесены в медицинскую книгу, жаловался ли он на плохое самочувствие и т.д. Для этого ведется опрос родственников, сотрудников ВДЦ «Орленок», изучается медицинская документация.
По предварительным данным, смерть могла наступить в результате неизвестного на данный момент заболевания.
Главный врач лагеря в ходе опроса заявила, что за медицинской помощью мальчик не обращался. Точная причина смерти будет установлена по результатам проведения назначенной судебно-медицинской экспертизы.
— В рамках расследования уголовного дела следователи в обязательном порядке намерены выяснить, какие медицинские обследования проходил ребенок до и при поступлении в лагерь, факт предоставления необходимого набора документов для пребывания в детском заведении, а также соответствие выданных справок установленным требованиям. — Уточнила старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя следственного управления по Краснодарскому краю СК РФ Наталья Трифанова.
В ведомстве заверили, что расследование преступлений, совершенных в период пребывания детей на отдыхе, всегда находится на особом контроле следственных органов Следственного комитета России. Защита прав и интересов несовершеннолетних — является приоритетом в работе правоохранителей.
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