Площадка строгого режима. Зачем владельцы частного сада отправили детей играть за колючей проволокой

В Сети обсуждают омское ноу-хау. Частный детский сад оградил игровую площадку колючей проволокой. Родители разделились на два лагеря: одни считают, что это тюрьма, а другие рады, что теперь территория защищена от вандалов. «360» узнал, почему администрации частного сада пришлось прибегнуть к такой мере.

С младых ногтей

Омский частный детский сад вмиг стал известен на всю страну. Владельцы обнесли игровую площадку забором с колючей проволокой. Так они решили ее обезопасить. Фотографии необычного ограждения попали в Сеть.

Источник фото: сообщество «Омск Live» во «ВКонтакте»

Пользователи пошутили, что это «аттракцион „Детская площадка строго режима“. Привыкай смолоду», — написали в популярном омском паблике.

Но не все юзеры настроены так оптимистично. Некоторые ужаснулись и отметили, что так малышей приучают к ГУЛАГу, и назвали площадку детской тюрьмой.

«Это Россия, одним словом. И ведь найдутся те, кто туда детей водит и приучает их к ГУЛАГУ», — написал Станислав Рудыч.

Другие же, наоборот, отнеслись к таким мерам безопасности с позитивом и даже посоветовали остальным детским садам последовать примеру заведения.

«Что-то такие все ранимые, типа ребенок за колючкой. А как все площадки машинами пораскатали, так не думали о детях. По крайней мере, за этой колючкой дети не будут колупаться в стекле битом… Злее они от колючки не станут. Нам самим должно быть стыдно, потому что это не детей, а нас огородили от детей колючкой», — прокомментировал снимок Игорь Сергеев.

Омичи даже привели в пример фото с игровых площадок, которые открыты для всех желающих, из-за чего превратились едва ли не в помойку.

Источник фото: сообщество «Омск Live» во «ВКонтакте»

Популярный паблик в Екатеринбурге тоже не обошел стороной тему «детства за колючкой». Пользователи привели в пример свой город, где жители сами отгораживаются от мира заборами.

Частный сад, который так своеобразно защитил свою территорию, радикальную меру объяснил. По словам руководителя Ирины Бедлей, на детской площадке постоянно собиралась молодежь, которая сделала из нее настоящую помойку.

Огородили площадку для того, чтобы местные подростки из соседнего общежития перестали лазить туда и там все разрушать. Они разбрасывают битые стекла, пьют, курят, даже находили презервативы. Много чего было. Мы проводили беседы с родителями и этими детьми, но никакого результата. Это была крайняя мера

Ирина Бедлейруководитель детского частного сада Baby Studiо.

Бедлей рассказала «360», что четкого распоряжения о том, что нельзя ограждать детскую площадку колючей проволокой, нет. Руководитель была в городской администрации, где ей разрешили возвести такое ограждение и защитить детей от местных вандалов.

В городскую администрацию телеканалу «360» дозвониться не удалось, но в администрации Омской области нам пояснили, что частное детское заведение вправе само утверждать внешний вид забора вокруг своей территории. Если он не нарушает установленный ГОСТ, то никаких претензий к собственнику у администрации не будет.

«Мы не можем влиять на частную собственность. Если все по ГОСТу, то они могут устанавливать то, что считают нужным», — сказала «360» руководитель пресс-службы губернатора Омской области Анастасия Гуливатенко.

Как должно быть?

В России, согласно действующим нормативам, каждая игровая площадка должна иметь паспорт безопасности и соответствовать государственному стандарту. Постоянно появляющиеся новые площадки зачастую ГОСТу не соответствуют.

По правилам на каждой площадке должны быть установлены информационные щиты, на которых можно найти инструкцию по эксплуатации, контакты служб спасения и скорой помощи, номера телефонов, по которым можно сообщить о неисправности оборудования.

Территория может быть оборудована специальным ограждением. Определенного правила, как должен забор выглядеть, нет, поэтому детский сад в Омске не нарушает никаких законов.

По стандарту, который принят в России, на игровых площадках не может быть незакрепленных качелей, поврежденных перил горок, острых углов и бетонных бордюров, а все ступеньки должны быть прорезиненными.

Проверкой нарушений занимаются представители администраций районов города, а также сотрудники Объединения административно-технических инспекций.

Если ребенок травмировался во время игр, к делу может подключиться прокуратура. При нарушении нормативов, повлекшем за собой тяжелую травму или смерть ребенка, к уголовной ответственности могут быть привлечены все виновники нарушений — от сотрудников инженерных служб до глав местной администрации.