Дети из Текстильщиков стали участниками лагеря «Формула единства»

Воспитанники Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен в районе Текстильщики, отправились в лагерь «Формула единства». Об этом сообщили в администрации учреждения дополнительного образования.

— Ребята уже успели посетить дискуссионные клубы «Школа вожатых», «РДШ — территория самоуправления», «Программа по подготовке медиаперсон для работы в кадре», «Школа организаторов», — сообщил представитель Дворца творчества.

Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (ис)