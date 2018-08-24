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Дети из Текстильщиков стали участниками лагеря «Формула единства»
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Дети из Текстильщиков стали участниками лагеря «Формула единства» 

Управа района Текстильщики 4 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Воспитанники Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен в районе Текстильщики, отправились в лагерь «Формула единства». Об этом сообщили в администрации учреждения дополнительного образования.
— Ребята уже успели посетить дискуссионные клубы «Школа вожатых», «РДШ — территория самоуправления», «Программа по подготовке медиаперсон для работы в кадре», «Школа организаторов», — сообщил представитель Дворца творчества.
Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (ис)
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