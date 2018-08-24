На Широкой Речке поставили светофор на перекрестке, где школьники рисковали жизнью, перебегая дорогу

В Мичуринском на перекрестке улиц Суходольской и Ручейной установили светофор, о котором уже давно просили местные жители. Дети, живущие на нечетной стороне Суходольской и Савкова, в прошлом году начали ходить в новую школу — «путинский» образовательный центр с садиком. Но пешеходного перехода там не было, дети и взрослые должны были перебегать дорогу, нарушая правила. При этом в час пик здесь достаточно оживленный трафик.

Светофор долго не могли установить, так как к нему были необходимы подходы, тротуар, освещение. Но наконец эту проблему решили, и теперь школьникам и их родителям не нужно будет нарушать правила и рисковать своей жизнью, перебегая дорогу.

— Наконец-то наши детки смогут переходить дорогу по правилам, а мы в свою очередь тоже не будем перебегать сломя голову, — пишут в соцсетях местные жители.

Ранее решился вопрос с доступом к этой школе детей из Медного. Чтобы дети не шли по проезжей части, на которой не было тротуаров, автобус стал делать заезд на территорию образовательного центра.