Система видеонаблюдения для родителей стала доступна в нескольких детских садах

В нескольких детских садах заработала система видеонаблюдения. К ней имеют доступ только родители дошкольников, рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин

«Несколько месяцев назад мы запустили пилотный проект по организации видеонаблюдения в нескольких детских садах. Сервис доступен родителям по подписке, чтобы они в любой момент могли убедиться, что с их детьми все в порядке», — заявил он.

В дальнейшем сеть садов, подключенных к системе видеонаблюдения, будет расширяться.

В Москве действует более 160 тысяч камер, подключенных к единому центру хранения и обработки данных. Они установлены на улицах, во дворах, у подъездов жилых домов, в людных местах, на торговых центрах, стройплощадках, в образовательных учреждениях и больницах.

Как узнать о системе видеонаблюдения в Москве