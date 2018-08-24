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Система видеонаблюдения для родителей стала доступна в нескольких детских садах
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Система видеонаблюдения для родителей стала доступна в нескольких детских садах 

Департамент информационных технологий города Москвы 3 часа назад
Фото: Департамент информационных технологий города Москвы
В нескольких детских садах заработала система видеонаблюдения. К ней имеют доступ только родители дошкольников, рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин.
«Несколько месяцев назад мы запустили пилотный проект по организации видеонаблюдения в нескольких детских садах. Сервис доступен родителям по подписке, чтобы они в любой момент могли убедиться, что с их детьми все в порядке», — заявил он.
В дальнейшем сеть садов, подключенных к системе видеонаблюдения, будет расширяться.
В Москве действует более 160 тысяч камер, подключенных к единому центру хранения и обработки данных. Они установлены на улицах, во дворах, у подъездов жилых домов, в людных местах, на торговых центрах, стройплощадках, в образовательных учреждениях и больницах.
Как узнать о системе видеонаблюдения в Москве
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