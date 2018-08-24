Казанскому Дому Рональда Макдональда исполняется 5 лет

Дом Рональда Макдональда в Казани приглашает горожан на свой первый юбилей.

Это бесплатная семейная гостиница для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице. Смысл проекта в том, что родители не разлучаются с детьми во время длительного лечения в больнице, проводят больше времени вместе.

На сегодня по всему миру действуют более 370 таких Домов. Первым проектом в России стал «Дом Роналда Макдоналда» в Казани, открывшийся в 2013 году. За это время здесь приняли более 7600 детей и родителей со всей республики. Для семей устраивают различные мастер-классы, кулинарные и спортивные занятия, встречи с известными людьми, выезды на городские события. Действуют проекты «Семейная комната», «Физкультурно-оздоровительная программа», «инклюзивные площадки».