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Казанскому Дому Рональда Макдональда исполняется 5 лет
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Казанскому Дому Рональда Макдональда исполняется 5 лет 

АиФ Казань 3 часа назад
Фото: АиФ Казань
Дом Рональда Макдональда в Казани приглашает горожан на свой первый юбилей.
Это бесплатная семейная гостиница для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице. Смысл проекта в том, что родители не разлучаются с детьми во время длительного лечения в больнице, проводят больше времени вместе.
На сегодня по всему миру действуют более 370 таких Домов. Первым проектом в России стал «Дом Роналда Макдоналда» в Казани, открывшийся в 2013 году. За это время здесь приняли более 7600 детей и родителей со всей республики. Для семей устраивают различные мастер-классы, кулинарные и спортивные занятия, встречи с известными людьми, выезды на городские события. Действуют проекты «Семейная комната», «Физкультурно-оздоровительная программа», «инклюзивные площадки».
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