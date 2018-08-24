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Соревнования «Юный турист» устроили в парке «Дубки»
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Соревнования «Юный турист» устроили в парке «Дубки» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Для детей, отдыхающих в рамках проекта «Московская смена» в парке «Дубки» на Ивановской улице, провели соревнования «Юный турист». Организаторами мероприятия выступили специалисты Кризисного центра помощи женщинам и детям, который расположен в Тимирязевском районе. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Ребята могли почувствовать себя туристами. Дети с удовольствием участвовали в мастер-классе с использованием альпинистского оборудования, преодолевали препятствия, с радостью помогали друг другу, — поделился один из педагогов.
Напомним, «Московская смена» в 2018 году принимает детей от семи до 14 лет в 247 учреждениях.
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» находится по адресу ул. Дубки, д. 9а. Телефон: 8 (499) 977-17-05. (ео)
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