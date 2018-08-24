Губкинские нефтяники помогли собрать детей в школу

В ООО «РН-Пурнефтегаз» прошла благотворительная акция «Собери детей в школу!». Подарки от нефтяников к новому учебному году получили 25 воспитанников центра социального обслуживания населения «Елена», в том числе восемь первоклашек.

В этом году «шефы» организовали для детей сладкий стол и подготовили развлекательную программу с конкурсами. Будущие первоклассники с радостью учились собирать ранец, а также участвовали в инсценировках — уроках по физкультуре и природоведению.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ООО «РН-Пурнефтегаз», помощь воспитанникам «Елены» — давняя традиция предприятия, которая проводится уже пятый год. Нефтяники постоянно оказывают поддержку детям с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей.

Подопечные поблагодарили гостей за увлекательные конкурсы и попросили приходить еще, ведь каждый визит сотрудников «РН-Пурнефтегаза» для воспитанников центра — это всегда незаурядное событие, сравнимое с большим ярким праздником.