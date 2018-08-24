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В Нижегородской области младенец умер в больнице после массажа
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В Нижегородской области младенец умер в больнице после массажа 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Дальнего Константинова, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, к обвиняемой обратилась женщина, которая попросила сделать общий стимулирующий массаж ее маленькому сыну. 10 процедур массажа рекомендовал врач-невролог.
Во время процедуры обвиняемая уложила ребенка на живо, а при попытке поднять голову дважды резко повернула ее влево и вправо. В результате у мальчика был поврежден шейный отдел позвоночника. Ребенка в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где он скончался на следующий день.
Установлено, что обвиняемая никогда не работала в медицинской сфере и не имела медицинского образования.
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