В Нижегородской области младенец умер в больнице после массажа

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Дальнего Константинова, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, к обвиняемой обратилась женщина, которая попросила сделать общий стимулирующий массаж ее маленькому сыну. 10 процедур массажа рекомендовал врач-невролог.

Во время процедуры обвиняемая уложила ребенка на живо, а при попытке поднять голову дважды резко повернула ее влево и вправо. В результате у мальчика был поврежден шейный отдел позвоночника. Ребенка в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где он скончался на следующий день.

Установлено, что обвиняемая никогда не работала в медицинской сфере и не имела медицинского образования.