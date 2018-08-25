Женщина случайно убила младенца во время процедуры массажа в Нижегородской области 

Массажистка, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности младенцу, предстала перед судом в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, 15 марта 2018 года одна из местных жителей доставила своего малолетнего ребёнка в квартиру обвиняемой для проведения процедуры общего стимулирующего массажа.
Во время процедуры массажистка уложила мальчика животом на диван и приступила к общему массажу. Когда ребёнок пытался поднять голову, она дважды руками резко повернула её сначала влево, потом вправо.
Своими действиями она причинила малышу закрытую спинномозговую травму в виде повреждения шейного отдела позвоночника.
После процедуры массажа младенец впал в состояние клинической смерти и был экстренно доставлен в местную клинику, где, несмотря на оказанное лечение, на следующий день скончался.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемая не имела медицинского образования и никогда не осуществляла медицинскую деятельность.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд.
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