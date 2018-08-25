Ещё
Женщина случайно убила младенца во время процедуры массажа в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Женщина случайно убила младенца во время процедуры массажа в Нижегородской области 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Массажистка, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности младенцу, предстала перед судом в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, 15 марта 2018 года одна из местных жителей доставила своего малолетнего ребёнка в квартиру обвиняемой для проведения процедуры общего стимулирующего массажа.
Во время процедуры массажистка уложила мальчика животом на диван и приступила к общему массажу. Когда ребёнок пытался поднять голову, она дважды руками резко повернула её сначала влево, потом вправо.
Своими действиями она причинила малышу закрытую спинномозговую травму в виде повреждения шейного отдела позвоночника.
После процедуры массажа младенец впал в состояние клинической смерти и был экстренно доставлен в местную клинику, где, несмотря на оказанное лечение, на следующий день скончался.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемая не имела медицинского образования и никогда не осуществляла медицинскую деятельность.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд.
Происшествие с детьми, последние новости: В Курской области ребёнок погиб от взрыва гранаты времён войны
Свободная пресса: последние новости
Школьник из Москвы скончался после ночного похода в кубанском лагере Стали известны имена женихов, которые будут бороться за сердце Ольги Бузовой в новом шоу Популярный сериал «Теория большого взрыва» закрывается
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой8
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»30
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»17
Мультики, которые Disney никому не покажет
Съёмки, закончившиеся смертями6
Видео
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
04:55
Худшие фантастические фильмы
Кино
10:05
Тёмные теории о смертях диснеевских героев
Кино
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
09:06
Эти фильмы взорвут кинотеатры осенью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение