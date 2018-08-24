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Поликлиника на Цимлянской перешла на усиленный режим работы
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Поликлиника на Цимлянской перешла на усиленный режим работы 

Управа района Люблино 3 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Детская городская поликлиника №150 по улице Цимлянская перешла на усиленный режим работы. Об этом сообщили в администрации медицинского учреждения.
— В поликлинике открыты дополнительные кабинеты выдачи справок и направлений. Это позволит родителям быстро и без очередей получить для своих детей необходимые медицинские документы для обучения в школе или детском саду. С 3 по 16 сентября дошколят и учащихся младших классов проверят на энтеробиоз и педикулез, — сообщил сотрудник больницы.
Напомним, что детская поликлиника №150 находится по адресу улица Цимлянская, дом 31. (ео)
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