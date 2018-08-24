Поликлиника на Цимлянской перешла на усиленный режим работы

Детская городская поликлиника №150 по улице Цимлянская перешла на усиленный режим работы. Об этом сообщили в администрации медицинского учреждения.

— В поликлинике открыты дополнительные кабинеты выдачи справок и направлений. Это позволит родителям быстро и без очередей получить для своих детей необходимые медицинские документы для обучения в школе или детском саду. С 3 по 16 сентября дошколят и учащихся младших классов проверят на энтеробиоз и педикулез, — сообщил сотрудник больницы.

Напомним, что детская поликлиника №150 находится по адресу улица Цимлянская, дом 31. (ео)