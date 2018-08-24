Ещё
В Центре молодежного инновационного творчества Policent на Красноармейской устроят бесплатные занятия для школьников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

В Центре молодежного инновационного творчества Policent на Красноармейской устроят бесплатные занятия для школьников 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В первые дни сентября в Центре молодежного инновационного творчества Policent, который расположился в стенах Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ на Красноармейской улице, пройдут дни открытых дверей. Детей от шести до 15 лет ждут с 11.00 до 18.00.
— Дети и родители смогут ознакомиться с самыми интересными курсами центра по направлениям «Робототехника», «Информатика» и «Инженерия» и посетить пробные занятия по каждому из них, — поделился один из педагогов.
Запись на сайте. https://goo.gl/HWfWfB.
Напомним, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России расположен по адресу ул. Красноармейская, д. 4. (ео)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Документальные фильмы отечественных режиссеров покажут в галерее на Песчаной Выставка работ Михаила Шемякина открылась в Музее русского импрессионизма на Ленинградском проспекте Большой праздник устроят для участников «Московского долголетия» на Куусинена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»28
Лесбийский скандал с Тереховой получил неожиданное продолжение6
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»3
Мультики, которые Disney никому не покажет
Советского Ромео заставили оживить4
Видео
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
04:55
Худшие фантастические фильмы
Кино
10:05
Тёмные теории о смертях диснеевских героев
Кино
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
09:06
Эти фильмы взорвут кинотеатры осенью
Кино
07:50
Ошибки аниматоров, за которые можно наказать
Кино
02:50
Бондарчук заставил артистов копать себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение