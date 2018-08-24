В Центре молодежного инновационного творчества Policent на Красноармейской устроят бесплатные занятия для школьников

В первые дни сентября в Центре молодежного инновационного творчества Policent, который расположился в стенах Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ на Красноармейской улице, пройдут дни открытых дверей. Детей от шести до 15 лет ждут с 11.00 до 18.00.

— Дети и родители смогут ознакомиться с самыми интересными курсами центра по направлениям «Робототехника», «Информатика» и «Инженерия» и посетить пробные занятия по каждому из них, — поделился один из педагогов.

Запись на сайте. https://goo.gl/HWfWfB.

Напомним, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России расположен по адресу ул. Красноармейская, д. 4. (ео)