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Возбуждено дело по факту смерти мальчика из Москвы в лагере в Краснодарском крае
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Возбуждено дело по факту смерти мальчика из Москвы в лагере в Краснодарском крае 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика в лагере в Краснодарском крае.
Об этом сообщается на сайте краевого СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Расследование этого уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
По уточнённым данным, 12-летний ребёнок приехал в детский лагерь из Москвы. Вечером 21 августа 2018 года мальчик вместе с другими детьми и вожатыми лег спать в спальном мешке в палатке на территории лагеря. Утром ребёнка не удалось разбудить.
Ранее kp.ru писала, что в России ужесточили требования к детскому отдыху.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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