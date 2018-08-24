Всем миром. Ямальские предприятия и жители округа помогают собрать детей в школу

От нефтяников компании «РН-Пурнефтегаз» к новому учебному году подарки получили 25 воспитанников центра социального обслуживания населения «Елена», из которых 8 первоклашек.

В рамках благотворительной акции «Собери ребёнка в школу!» для них организовали сладкий стол и подготовили развлекательную программу с конкурсами. Будущие первоклассники с радостью учились собирать ранец, а также участвовали в инсценировках — уроках по физкультуре и природоведению. Помощь воспитанникам «Елены» — давняя традиция «РН-Пурнефтегаза», — сообщили ИА «Север-Пресс» в управлении по региональной политике, взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью компании. Каждый визит сотрудников для детей — незаурядное событие, сравнимое с большим ярким праздником. Губкинские нефтяники постоянно оказывают помощь детям с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей.

Благотворительные акции, направленные на подготовку школьников к новому учебному году, проходят сейчас во многих городах и районах Ямала. Так, в Салехарде для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав проводит добровольную акцию «Собери ребенка в школу!», — сообщает пресс-служба администрации города. Все желающие помочь могут до 31 августа приносить канцелярские принадлежности и другие необходимые для школьников вещи по адресу: г. Салехард, ул. Свердлова, д. 41, каб. №3, контактные телефоны 3-15-08, 3-15-14.