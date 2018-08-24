«Ростелеком» приглашает на праздник «Скоро в школу!» в Краснодаре

В преддверии нового учебного года « Краснодарские известия » в партнерстве с «Ростелекомом» организуют в Краснодаре семейный праздник «Скоро в школу!». Мероприятие начнется в 10.00 в Чистяковской роще на площади у фонтана. Детей и взрослых ждут разнообразные конкурсы, мастер-классы, призы и концерт.

«Ростелеком» представит участникам викторину на знание героев сказок и мультфильмов, конкурсы рисунков, танцевальный баттл и многое другое. Дети — победители конкурсов получат в подарок смарт-часы, а их родители узнают, чем полезна услуга «Где мои дети» и смогут оформить ее подключение прямо на месте.

Ирина Косарева , заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Где мои дети» — уникальное мобильное приложение, отличающееся от аналогичных цифровых продуктов широкой линейкой опций. Оно дает возможность отслеживать местоположение ребенка, историю его передвижений, контролировать его окружение с помощью телефона или специальных часов с GPS-модулем и многое другое. Сейчас, когда начинается новый учебный год, этот сервис будет особенно полезен родителям детей младшего школьного возраста».