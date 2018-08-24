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«Ростелеком» приглашает на праздник «Скоро в школу!» в Краснодаре
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«Ростелеком» приглашает на праздник «Скоро в школу!» в Краснодаре 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В преддверии нового учебного года «Краснодарские известия» в партнерстве с «Ростелекомом» организуют в Краснодаре семейный праздник «Скоро в школу!». Мероприятие начнется в 10.00 в Чистяковской роще на площади у фонтана. Детей и взрослых ждут разнообразные конкурсы, мастер-классы, призы и концерт.
«Ростелеком» представит участникам викторину на знание героев сказок и мультфильмов, конкурсы рисунков, танцевальный баттл и многое другое. Дети — победители конкурсов получат в подарок смарт-часы, а их родители узнают, чем полезна услуга «Где мои дети» и смогут оформить ее подключение прямо на месте.
Ирина Косарева, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Где мои дети» — уникальное мобильное приложение, отличающееся от аналогичных цифровых продуктов широкой линейкой опций. Оно дает возможность отслеживать местоположение ребенка, историю его передвижений, контролировать его окружение с помощью телефона или специальных часов с GPS-модулем и многое другое. Сейчас, когда начинается новый учебный год, этот сервис будет особенно полезен родителям детей младшего школьного возраста».
Стоимость ежемесячной подписки на приложение «Где мои дети» для абонентов «Ростелекома» составляет 99 рублей (первые семь дней — бесплатно), для остальных пользователей — 229 рублей в месяц. Приложение устанавливается на мобильный телефон и может быть привязано к смартфону или смарт-часам ребенка. «Ростелеком» дает возможность приобрести их в том числе в рассрочку, заказав доставку на сайте rt.ru или по бесплатному номеру 8 (800) 1000-800.
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