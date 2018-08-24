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Умерший в детском лагере на Кубани мальчик участвовал в однодневном походе
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Умерший в детском лагере на Кубани мальчик участвовал в однодневном походе 

РИА Новости 1 час назад
КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Мальчик, умерший во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае, был участником однодневного похода на территории этого лагеря, сообщил РИА Новости директор учреждения Александр Джеус.
"Мальчик, который умер, был участником однодневного похода на территории лагеря", — сообщил РИА Новости Джеус.
Ранее сообщалось, что, по данным Следственного комитета России, вечером 21 августа мальчик вместе с другими детьми и вожатыми лег спать в спальном мешке в палатке на территории лагеря. Утром взрослые стали будить ребенка, но он не подавал признаков жизни. На место была вызвана медицинская бригада, которая по приезду констатировала смерть малолетнего. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. В СК не уточнили, о каком лагере речь, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло в детском центре «Орленок».
СУСК по Краснодарскому краю по факту смерти малолетнего мальчика возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Центральный аппарат Следственного комитета РФ сообщил, что проконтролирует это расследование.
В ведомстве отмечали, что главный врач лагеря в ходе опроса пояснила, что за медицинской помощью подросток не обращался. По предварительным данным следственного органа, смерть могла наступить в результате не известного на данный момент заболевания. Для установления точной причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники, персонал лагеря, изучается медицинская документация, интересующая следствие.
Региональный также СУСК сообщал, что руководством лагеря приняты необходимые меры, направленные на оказание необходимой помощи родителям ребенка, а также всестороннего содействия следственным органам. Министерством просвещения создана ведомственная комиссия, установление обстоятельств происшествия находится на личном контроле министра просвещения Ольги Васильевой, в регион направлены представители министерства для оказания необходимой помощи.
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