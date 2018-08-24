Юных курян приглашают поучаствовать в конкурсе

Ассоциация Детских Коммерческих Организаций Курской области при поддержке курского Комитета образования запустила творческий конкурс для детей от года до десяти лет «Летнее приключение».

Детям предлагается выполнить рисунок или фотоработу на одну из предложенных тем: летний отдых, спорт, походы, семейный досуг. Оценивать работы будут профессиональные художники, фотографы и представители комитета образования.

Конкурс проходит в три этапа: с 6 августа по 10 сентября — прием работ, с 10 по 14 сентября работы будут оцениваться членами жюри, 15 сентября — торжественное награждение и открытие выставки-вернисажа конкурсных работ. Победителю вручат велосипед.

Конкурсные работы принимаются по адресу: пр. Победы,2, второй офис, Красная площадь,7.

фото:яндекс.картинки